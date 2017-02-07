Крыму не хватает крупных банков для кредитования экономики полуострова – Мельников

Аннексированному Крыму не хватает крупных банковских игроков, имеющих капитал для кредитования экономики, сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» подконтрольный Кремлю министр экономического развития Крыма Андрей Мельников.

«У нас три крупных банка работают на территории Крыма. Есть еще, но, условно говоря, мелкой порции, реальных игроков на банковском рынке у нас три и их недостаточно. У них есть существенные ограничения по капиталу для дальнейшего кредитования экономики. Аналогичная ситуация у нас в страховом секторе», – сказал Мельников.

19 января сообщалось, что подконтрольное Кремлю правительство Крыма заключило соглашение о сотрудничестве с РНКБ Банком.

В середине января 2016 года акционерное общество «Российский национальный коммерческий банк» (РНКБ) перешло в собственность российского государства в лице «Росимущества».

РНКБ – системообразующий банк Крыма, который был создан после аннексии Крыма Россией и разместился в здании украинского ПриватБанка. На полуострове открыты 211 его отделений. Банк обслуживает более 1,2 млн физлиц и 37 тыс. корпоративных клиентов. РНКБ включен в санкционный список США, которые не признают аннексию Крыма.

ПриватБанк в Крыму обслуживал 790 тысяч частных клиентов и 12 тысяч корпоративных. Вскоре после аннексии Крыма ПриватБанк заблокировал на счетах крымчан 8 миллиардов 215 миллионов гривен.