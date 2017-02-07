Работа Керченской переправы приостановлена из-за тумана – МЧС

Работа Керченской паромной переправы 7 февраля временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями (туман). Об этом сообщает пресс-служба российского управления МЧС Крыма.

Накануне 6 февраля работа переправы также была остановлена из-за тумана.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.