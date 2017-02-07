Крымский суд вернул Умерову апелляционную жалобу на решение о допросе его адвоката

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма вернул апелляционную жалобу заместителю председателя Меджлиса Ильми Умерову на постановление о разрешении допроса адвоката Николая Полозова по его делу.

«Верховный суд Крыма возвратил мою апелляционную жалобу на постановление Киевского районного суда Симферополя от 13 декабря 2016, которым разрешено производство следственных действий в отношении адвоката Полозова по моему уголовному делу. Не стали даже рассматривать», – написал на своей странице в Facebook Умеров.

В отношении адвоката Полозова в Крыму 20 декабря возобновили уголовное дело. Основной целью таких действий российской правоохранительной системы в Крыму правозащитники считают желание отстранить Полозова от защиты в «деле Ильми Умерова».

12 мая 2016 года экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила, что следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме.

Задержание, обыск, возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.