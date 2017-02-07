МЧС: Керченская переправа возобновила работу

Керченская паромная переправа возобновила свою работу после непродолжительной остановки из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба российского управления МЧС Крыма.

«Работа Керченской паромной переправы возобновлена. Осуществляется по фактическим погодным условиям», – говорится в сообщении ведомства.

Накануне 6 февраля работа переправы была остановлена из-за тумана.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.