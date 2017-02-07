Строители приступают к сборке арок Керченского моста – инфоцентр

Строители готовятся к новому этапу сборки Керченского моста – установке арочных сводов. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«Мы собрали нижнюю часть каждой арки – так называемые затяжки. Со стороны визуально особенно «прорисовывается» железнодорожная ферма, которая обеспечит необходимую жесткость конструкции. Это первый этап сборки. Постепенно переходим к следующему: над нижними «поясами» будем наращивать арочные своды. Максимальный подъем каждой дуги составит 45 метров», – рассказал заместитель гендиректора компании «СГМ-Мост» Дмитрий Кондаков.

В инфоцентре утверждают, что к сборке арочных пролетов привлекли более 500 инженеров и рабочих. Они соединяют заводские блоки между собой болтами и с помощью сварки.

«Сборка арок началась летом прошлого года. Планируется, что в конце лета 2017-го конструкции будут готовы к спуску на плавсистему, перевозке по воде и установке над фарватером в Керченском проливе. Арочные пролеты поднимутся над морем на 35 метров и обеспечат беспрепятственный проход судов под мостом», – говорится в сообщении инфоцентра.

В пресс-службе отметили, что для технологической операции по перевозке и монтажу арок на керченской стройплощадке готовят выкаточные пирсы. По ним готовые арки переместят на плавсистему. Работа над созданием специальной плавсистемы идет на «Севастопольском морском заводе».

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

В начале июля инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей в ценах соответствующих лет.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.