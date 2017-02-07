В Москве задержали активиста Марка Гальперина

В Москве 7 февраля задержали активиста Марка Гальперина. На своей странице в Фейсбуке он сообщил, что перед этим силовики распилили дверь его квартиры.

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Адвокат Гальперина Ксения Костромина сообщила ТАСС, что ее подзащитный в ближайшее время будет допрошен.

14 января Гальперина вместе с другими активистами задержали в Москве на акции в поддержку политзаключенных. Его были намерены судить по двум статьям административного кодекса России – о нарушении порядка проведения митинга и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Басманный суд Москвы назвал материалы дела неполными и вернул их в полицию. Сам Гальперин вышел на свободу 16 января.