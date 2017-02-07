В аэропорту Симферополя из-за тумана задерживаются авиарейсы

В крымском аэропорту «Симферополь» ориентировочно на час задерживается прилет и вылет нескольких рейсов по направлению из Москвы и в Москву. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта.

По словам директора по связям с общественностью аэропорта Игоря Лаптева, причиной задержек является сильный туман.

«По погодным условиям задерживаются на прибытие четыре рейса, все задержки незначительные. Связаны они с тем, что с утра была ограниченная видимость на аэродроме, поэтому командиры воздушных судов приняли решение в Москве ждать улучшения погоды у нас. Сейчас ситуация улучшилась, прогноз хороший», – рассказал Лаптев в комментарии РИА Крым.

Перед этим сообщалось, что Керченская паромная переправа возобновила свою работу после непродолжительной остановки из-за ухудшения погодных условий.

После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года крымские аэропорты были закрыты решением правительства Украины. Любые полеты туда и оттуда являются нарушением законов Украины и международных правил, и поэтому авиакомпании могут быть подвергнуты международным санкциям со стороны Украины и Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

На данный момент авиаполеты в Крым осуществляют лишь российские авиакомпании.