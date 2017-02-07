В России впервые вынесли приговор за «несообщение о преступлении»

Суд в российском городе Астрахани вынес первый приговор за «несообщение о терроризме».

По информации российских информагентств, местный житель Улугбек Гафуров был признан виновным, потому что не сообщил, что знакомый ему гражданин Кыргызстана был членом неназванного в судебном вердикте террористической группировки, действующей в Сирии и Ираке. Гафуров был оштрафован на 70 000 рублей (более 30 000 гривен – КР).

6 февраля Астраханская областная прокуратура заявила, что гражданин Кыргызстана был идентифицирован как Равшан Акбаров. Он недавно был приговорен к восьми годам лишения свободы за участие в вооруженных формированиях в 2015 году.

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за недонесение о преступлении в июле 2016 года.