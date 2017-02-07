Аксенов во время рабочей поездки по Белогорскому району остановил ремонт дороги – СМИ

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов во время рабочей поездки по Белогорскому району остановил выполнение ямочного ремонта автодороги, который «производился под дождем и с нарушением технологии». Об этом Аксенов рассказал 7 февраля в ходе выездного заседания подконтрольного Кремлю Совета министров Крыма в Белогорске.

«Едем в Васильевку (Белогорский район) и наблюдаем, как спокойно в лужу высыпают горячий асфальт. Пришлось остановиться и остановить эти работы. Ситуация неприемлемая – так не должно быть», – цитирует Аксенова Крыминформ.

Как сообщается, Аксенов распорядился проверить действия подрядчика, выполнявшего данные работы, с привлечением прокуратуры.

Ранее сообщалось, что подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с нынешним министром транспорта Крыма Анатолием Волковым выразил свое недовольство состоянием крымских дорог и работой ведомства в прошлом году.

В Минтрансе же отметили, что главной проблемой в 2016 году для крымских дорог стала «долгосрочная программа на проведение капремонта и реконструкции», в этом году, по сообщению профильного министра, разработали новых подход, который обещают утвердить в течение двух недель.

Уборку дорог также назвали «отвратительной», при этом напомнили, что в текущем году «Крымавтодору» на поддержание дорог в должном состоянии выделено 1,9 млрд рублей.