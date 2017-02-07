Украинские санкции против России несут не экономический, а политический характер – эксперт

Ограничительные меры, которые Украина ввела против России за аннексию Крыма не наносят серьезный урон экономике, а скорее носят политический характер. Такое мнение в утреннем эфире Радио Крым.Реалии высказал директор Крымского экспертного центра Алексей Стародубов.

«Украина в любом случае должна реагировать на то, что происходит в Крыму. И, соответственно, создавать свои так называемые списки, которые в принципе, какого-то серьезного экономического эффекта в себе не содержат. Но тем не менее, декларативно определяют позицию Украины по отношению к процессам, которые происходят на территории оккупированного полуострова», – сказал Стародубов.

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Другой собеседник программы – глава общественной организации «Сила права» Андрей Сенченко считает, что от введения Украиной ограничений нет эффекта, поскольку бизнесмены научились обходить санкции.

«Усилия по санкционному давлению на Крым «уравновешиваются» теми схемами, которые, собственно говоря, изобрела украинская власть и с успехом их реализует по обходу этих санкций для представителей крупного бизнеса, а еще точнее украинских олигархов, с которыми власть сотрудничает практически каждый день. Я напомню канонический пример, когда заводы Фирташа работали в Крыму», – подчеркнул Сенченко.

В 2015 году заработал первый пакет санкций, введенных Украиной против ряда лиц и предприятий, причастных к аннексии полуострова. Этот перечень постепенно расширяется и в Министерстве иностранных дел анонсируют новый крымский санкционный список.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».