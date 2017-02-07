ЕСПЧ присудил компенсацию по жалобам на запрет публичных акций в России

Европейский суд по правам человека присудил почти 175 тысяч евро компенсации 23 россиянам, которые пожаловались на запрет проведения массовых мероприятий в России и на препятствия при их согласовании.

ЕСПЧ признал действия российских властей нарушением права на свободу собраний.

В числе заявителей, обратившихся в суд – правозащитник Лев Пономарев, лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов и ЛГБТ-активист Кирилл Непомнящий.

Всего в ЕСПЧ поступили жалобы на запрет и препятствие проведению 28 акций, в числе которых – движения в защиту свободы собраний «Стратегия-31».