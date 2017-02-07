В Киеве прошел показ фильма «Узники Кремля»

В Киеве 6 февраля для представителей дипломатического корпуса и международных организаций состоялась презентация фильма «Узники

Кремля», посвященная арестованному в России украинскому журналисту Роману Сущенко.

Как сообщает пресс-служба Министерства информационной политики Украины, мероприятие приурочено ко Дню рождения журналиста – 8 февраля.

«Убежден, что все вместе – мировой общественностью – мы добьемся того, чтобы Роман был на свободе. Это дело каждого украинца, каждого представителя СМИ и власти. Так, мы победим врага, который разъединяет украинские семьи, уносит жизни наших граждан», – сказал во время мероприятия министр информполитики Юрий Стець.

В свою очередь первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко отметила, что проблема незаконно заключенных украинцев получает немало внимания среди украинской власти. Она заверила: «Романа обязательно освободим».

По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, такое количество присутствующих в зале представителей дипломатических миссий в Украине – это поддержка, которая много значит для Украины.

«Это и есть показатель того, что мы вместе. Мы будем бороться так за каждого украинца», – заявил Климкин.

Как обозначили организаторы, цель публичного показа и обсуждения – «вынести проблему незаконного заключения украинцев на международный уровень и призвать мировое сообщество к диалогу».

ФСБ России 30 сентября прошлого года в Москве задержала корреспондента агентства «Укринформ» Романа Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющихся государственной тайной».

Уголовное дело возбуждено по статье «шпионаж». Лефортовский райсуд 28 ноября прошлого года принял решение арестовать журналиста до 30 января 2017 года. Впоследствии суд отклонил жалобу на арест украинского журналиста.

Сущенко все обвинения отвергает. Украинская сторона также называет обвинения против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить.

По подсчетам украинских активистов из общественной кампании LetMyPeopleGo на данный момент узниками Кремля стало 28 граждан Украины.