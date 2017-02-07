В Крыму объявили о проведении конкурса рассказов «Моя Крымская весна»

«Народное ополчение» Крыма совместно с Союзом журналистов полуострова и фондом «Содействия увековечиванию памяти подвига народа «Помни» инициировали проведение конкурса рассказов «Моя Крымская весна».

«К творческому конкурсу допускаются авторские тексты на русском языке в пределах 55 слов в формате MS Word, в том числе ранее опубликованные на сетевых ресурсах. Срок сдачи работ – до 10 марта. Авторы, отправив на конкурс свое сочинение, соглашаются с безвозмездной передачей своих прав на произведение полку «Народного ополчения» Крыма для дальнейшего использования материалов для военно-исторического воспитания молодежи Крыма и России», – говорится на сайте «Народного ополчения».

Согласно информации, победителей конкурса определит жюри, председатель которого – главный редактор издания «Аргументы и Факты – Крым» Наталья Дремова. В состав жюри вошли также командир полка «Народного ополчения» Сергей Турчаненко и руководитель Союза журналистов Крыма Андрей Трофимов. Дополнительно будет разыгран гран-при от фонда «Содействия увековечиванию подвига народа «Помни».

Награждение победителей конкурса «Моя Крымская весна» планируют провести в конференц-зале крымской «самообороны» 18 марта.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».