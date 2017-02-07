Депутат Госдумы России и экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская заявила, что намерение режиссера Алексея Учителя подать на нее ответное заявление в Генпрокуратуру России – это «защитная реакция». Об этом она заявила в интервью RT.

«Реакция у меня совершенно спокойная, потому что за период своей службы в органах прокуратуры – а это 15 лет – на меня часто жаловались. Моя работа – это то, что я делаю в интересах государства и в интересах людей», – сказала Поклонская.

По ее словам, реакция Алексея Учителя – это «защитная реакция» на ту работу, которую она обязана выполнять.

Ранее российский режиссер Алексей Учитель объявил о намерении подать заявление в Генеральную прокуратуру России против депутата российской Госдумы Натальи Поклонской.

Перед этим Наталья Поклонская, которая является заместителем председателя комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции, попросила генпрокурора Юрия Чайку проверить фильм «Матильда», в котором некие активисты якобы обнаружили «антироссийскую и антирелигиозную провокацию в сфере культуры».

Алексей Учитель утверждает, что прокуратура «уже проверила фильм и не нашла в нем ничего противозаконного». Режиссер напомнил, что фильм пока не окончен, и «целиком его никто не видел».

В ноябре сообщалось, что Наталья Поклонская попросила проверить фильм российского режиссера Алексея Учителя «Матильда» на предмет «оскорбления чувств православных».