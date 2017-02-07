В Севастополе начали рассмотрение апелляции по делу бывшего председателя партии «Русский блок»

Подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд 7 февраля начал рассмотрение апелляционной жалобы по уголовному делу бывшего председателя партии «Русский блок» Геннадия Басова, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Басов принял участие в заседании по видеосвязи из Симферопольского СИЗО.

На заседании адвокаты задержанного и сам бывший председатель «Русского блока» заявили несколько ходатайств о приобщении к делу доказательств и повторном допросе свидетелей. Судходатайства отклонил.

Как считают адвокаты Басова, суд первой инстанции «не дал надлежащей процессуальной оценки показаниям свидетелей, не обратил внимание на нарушения в ходе оперативно-розыскных мероприятий, не разрешил вопрос о прекращении уголовного преследования обвиняемого, не разрешил вопрос об исключении ненадлежащих доказательств, лишал обвиняемого права заявлять ходатайства, не представил доказательств вины Басова». Адвокаты также недовольны, что суд не учел активное участие Басова в событиях «крымской весны».

Прокурор считает приговор справедливым и обоснованным.

По просьбе адвокатов Басова в заседании на стадии судебных прений объявлен перерыв до 13 февраля.

В сентябре 2015 года Басова задержали российские силовики в Севастополе по подозрению в коммерческом подкупе и получении взятки в крупном размере, сопряженной с вымогательством. На тот момент он возглавлял госпредприятие «Специализированная служба по вопросам похоронного дела».

28 ноября 2016 года подконтрольный России Ленинский районный суд Севастополя призналБасова виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, 5 млн рублей штрафа и запрет занимать в течение трех лет руководящие должности. Басов вину не признал.

Представители подконтрольной Кремлю прокуратуры Севастополя просили назначить наказание для бывшего председателя партии «Русский блок» в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в 30 млн рублей.

Весной 2014 года Геннадий Басов и возглавляемая им партия «Русский блок» принимали активное участие в организации «русской весны», как позднее назвали российскую аннексию полуострова. В мае 2014 года деятельность «Русского блока» на территории Украины была запрещена.