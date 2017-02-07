Дарницкий суд отказал адвокатам объединить дела бывших военнослужащих их Крыма

Дарницкий районный суд Киева отказал в ходатайстве об объединении дел бывших украинских военных из Крыма Максима Одинцова и Александра Баранова. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Ранее адвокаты Одинцова ходатайствовали об объединении дела «для всестороннего и объективного расследования», а также, чтобы не возникло коллизий в случае, если свидетели дадут разные показания. В результате чего, обвиняемые могут получить разные приговоры.

При этом прокуратура высказалась против, ссылая на то, что Одинцов и Баранов совершили разные преступления и свидетели по делу проходят разные.

Известно, что дело Александра Баранова намерены рассматреть в Подольском суде Киева.

Бывших украинских военных из Крыма Александра Баранова и Максима Одинцова задержали 20 ноября 2016 года на административной границе с аннексированным полуостровом у пункта пропуска «Чонгар» на Херсонщине.

По словам СБУ, Одинцов и Баранов являются украинскими военнослужащими, которые пошли служить в российскую армию после аннексии Крыма.

Николаевским судом задержанным предъявили подозрение по двум статьям – за дезертирство и государственную измену. Одинцова и Баранова арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

В то же время министерство обороны России заявило, что СБУ похитила в Крыму и вывезла в Николаевскую область Одинцова и Баранова, которые, как говорится в сообщении, являются российскими военными.