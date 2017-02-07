Энергоснабжение центра Симферополя восстановлено – «Крымэнерго»

В Симферополе во вторник, 7 февраля, к 15:14 все потребители центра (6800 человек) были перезапитаны, а энергоснабжение восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Крымэнерго».



«Работы по обеспечению потребителей электроэнергией проводились тремя бригадами Симферопольского городского РЭС и бригадой Симферопольских высоковольтных электросетей», – говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что на некоторых улицах Симферополя около 14:30 произошло отключение электроснабжения.

Без света частично осталась одна из центральных улиц города – Севастопольская, в районе площади Ленина, а также улица Сергеева-Ценского и Турецкая. Также отключения произошли в районе улиц Воровского и Набережная, в районе Бородина, однако там электроснабжение уже возобновилось.

С усилением холодов в Крыму обострилась ситуация с электроснабжением. По официальным данным, из-за высоких нагрузок энергосистема полуострова испытывает дефицит в 100 МВт. По всему Крыму происходят хаотичные отключения света и отопления в жилых домах, от предпринимателей требуют переходить на резервные источники питания.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, наблюдаются проблемы с электроснабжением. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.