Из-за надвигающегося ветра в Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму на два дня объявили штормовое предупреждение из-за надвигающегося северо-восточного ветра. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе росийского МЧС по Крыму.

«Днем 8 февраля, в течение суток 9 февраля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с. Местами гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица», – отметили в ведомстве.

Утром 7 февраля Керченская паромная переправа останавливала работу из-за тумана, также сообщается о задержке рейсов в аэрпорту «Симферополь».



