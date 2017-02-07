В результате взрыва возле суда в Кабуле погибли 20 человек

По меньшей мере 20 человек, среди которых женщины и дети, погибли в результате взрыва у здания Верховного суда Афганистана в Кабуле. Об этом 7 февраля сообщает Радіо Свобода.

В Министерстве здравоохранения Афганистана заявляют, что еще 41 человек ранен, полиция указывала данные о 48 раненых.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что смертник активировал взрывчатку в то время, как работники суда садились в автобус, чтобы ехать домой.

Никто пока не взял на себя ответственность за нападение.

Полиция заблокировала дорогу вокруг здания, где начали собираться родственники работников. На место прибыли «скорые» и пожарные.

В прошлом месяце в результате двойного взрыва, организованного «Талибаном» у здания парламента в Кабуле, погибли по меньшей мере 30 человек, ранены – 80.