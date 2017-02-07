В Крымском центре предоставления госуслуг планируют создать «сквозную очередь»

В Крыму с 1 апреля 2017 года в «Многофункциональном центре предоставления государственных услуг» планируют открыть сквозную очередь. Об этом 7 февраля заявил подконтрольный Кремлю министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский.

«Очередь будет сквозной, у нас не будет никакого лимитирования. Переход запланирован поэтапный – с 1 марта мы готовы открыть очередь для льготных категорий граждан. С 1 апреля мы открываем сквозную очередь и для всех остальных категорий граждан», – заявил Полонский.

Он утверждает, что у граждан будут «разные варианты получения талонов: по предварительной записи через интернет-портал, а также «живая» очередь с получением талона в терминале многофункционального центра.

Полонский добавил, что на сегодняшний день Госкомрегистр объективно не может справиться со всем существующим потоком обращений, поэтому что ежемесячно планируется наращивать объем обработанных обращений.