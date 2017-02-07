Песков: Кремль не хочет быть стороной в споре о «Матильде»

Кремль не хочет становиться стороной в споре вокруг фильма «Матильда» и призывает участников дискуссии обсудить картину после того, как она будет готова. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы никоим образом не хотели бы в каких-либо дискуссиях становиться стороной. Единственное, что хотелось бы – предложить, когда картина будет готова, ее посмотреть всем тем, кто хочет ее комментировать, и уже обменяться с авторами этой картины и с представителями Минкульта мнениями», – цитирует Пескова ТАСС.

Он также порекомендовал обратить внимание на слова из «Послания Владимира Путина Федеральному Собранию»: «И в культуре, и в политике, в средствах массовой информации и в общественной жизни, в полемике по экономическим вопросам никто не может запретить свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию».

Российский режиссер Алексей Учитель объявил о намерении подать заявление в Генеральную прокуратуру России против депутата российской Госдумы Натальи Поклонской. Экс-прокурор Крыма назвала намерение режиссера подать на нее ответное заявление в Генпрокуратуру России «защитной реакцией»

Перед этим Наталья Поклонская, которая является заместителем председателя комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции, попросила генпрокурора Юрия Чайку проверить фильм «Матильда», в котором некие активисты якобы обнаружили «антироссийскую и антирелигиозную провокацию в сфере культуры».

Алексей Учитель утверждает, что прокуратура «уже проверила фильм и не нашла в нем ничего противозаконного». Режиссер напомнил, что фильм пока не окончен, и «целиком его никто не видел».

В ноябре сообщалось, что Наталья Поклонская попросила проверить фильм российского режиссера Алексея Учителя «Матильда» на предмет «оскорбления чувств православных».