Похороны севастопольской украинской активистки Богданы Процак состоятся 8 февраля

Севастопольская украинская активистка Богдана Процак будет похоронена в среду 8 февраля на (новом) городском кладбище 5-го километра. Об этом Крым.Реалии сообщили сотрудники городского «Дома траура».

«Отпевание пройдет в ритуальном зале «Дома траура» в среду с 10:30 до 11:30 по местному времени», – отмечают сотрудники «Дома траура».

6 февраля в Севастополе сообщили о том, что на 71 году жизни умерла украинская активистка Богдана Процак.

Богдана Процак была одним из инициаторов создания городских организаций «Союза украинок», «Просвіта», Национальной скаутской организации «Пласт», местной громады Украинской греко-католической церкви, организации по предоставлению благотворительных акций «Общественная опека», которая помогала детским учреждениям, одиноким людям. Она активно общалась с деятелями украинской диаспоры США, Канады и Австралии, которые оказывали благотворительную помощь.

Богдана Процак была причастна к координации в распределении медикаментов среди военных частей в первые годы независимости, помогала интернатам, детским домам, матерям-одиночкам, многодетным малообеспеченным семьям.

Она поддерживала и внедряла украинские традиции в городе, была участником акции «Рушник национального единства», координировала культурно-просветительские акции, проводимые Украинским культурно-информационным центром в Севастополе.

Богдана Процак ковалер многих государственных и общественных наград, в том числе двух орденов княгини Ольги.