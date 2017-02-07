Заместитель генпрокурора России представил нового прокурора Крыма

Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман представил назначенного указом президента России от 2 февраля прокурора Крыма Олега Камшилова. Об этом сообщает пресс-служба российской прокуратуры Крыма.

Буксман заявил, что новый прокурор Крыма – «профессионал, прошедший хорошую прокурорскую практику и заработавший значительный авторитет среди коллег».

«У вас новый, опытный, прошедший с низов все этапы прокурорской карьеры прокурор», – отметил он.

В свою очередь Камшилов пообещал, что он «постарается сохранить все наработки, принести свое виденье и использовать максимально свой опыт» для последующей работы.

2 февраля президент России Владимир Путин утвердил на должность российского прокурора аннексированного Крыма Олега Камшилова.

Подконтрольный России парламент Крыма 28 декабря назначил Олега Камшилова на должность прокурора аннексированного Крыма.

Камшилов был первым заместителем Омского городского прокурора, первым заместителем прокурора Красноярского края, с 24 ноября 2015 года – первым заместителем прокурора Москвы. С мая 2014 по октябрь 2016 года, крымским прокурором являлась Наталья Поклонская, избранная депутатом Государственной думы соседней России.