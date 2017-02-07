Радио Крым.Реалии. От ворот «Патриот». Как «Ночных волков» прогнали из Севастополя

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят о конфликте вокруг строительства военно-патриотического парка «Патриот» возле горы Гасфорта. Необходим ли Крыму военно-патриотический лагерь, почему местные власти противились его строительству и почему у лидера «Ночных волков» Александра(«Хирурга») Залдостанова не получилось переубедить крымчан?

На эти вопросы ответят севастопольские журналисты Татьяна Рихтун и Андрей Васильев. Ведущий программы – Александр Янковский.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.