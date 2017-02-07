В суде по «делу 26 февраля» допрошенный свидетель заявил, что во время митинга возле здания Верховной Рады Крыма в феврале 2014 года массовых беспорядков он не видел. Об этом в видеокомментарии заявил крымский адвокат Эдем Семедляев.

Соответствующее видео на своей странице в Фейсбуке опубликовал глава ЦИК Курултая крымскотатарского Заир Смедляев.

«На сегодняшнем заседании допросили троих свидетелей, среди которых бывший и действующий работники полиции. После того, как оглашались их показания и выявлялся ряд противоречий, они говорили, что ничего не помнят по сути дела. Также был допрошен еще один парень, который заявил, что 26 февраля 2014 года не видел массовых беспорядков и горячих столкновений», – заявил Смедляев.

По информации адвоката, перед началом заседания судья огласил график судов по «делу 26 февраля» на март и апрель.

«В марте и апреле судебные заседания будут проходить каждый вторник и четверг. Следующее судебное заседание назначено на 8 февраля», – добавил Семедляев.

После аннексии Крыма Россией на полуострове начали судить крымскотатарских активистов, принимавших 26 февраля 2014 года участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины, которым противостояли активисты партии «Русское единство», руководимой на тот момент нынешним главой Крыма Сергеем Аксеновым.

20 июля суд на закрытом заседании разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу, и отдельно – по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.