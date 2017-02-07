В 2018 году Украина отметит 100-летие Таврического университета имени Вернадского

В октябре 2018 года научное сообщество Украины отметит 100-летие с момента основания Таврического национального университета имени Вернадского (ТНУ, в момент основания – Таврический университет). В преддверии даты университет готовится к проведению ряда научных мероприятий, которые станут «частью учебы и исследовательской работы» для студентов и преподавательского состава украинского ВУЗа. Об этом Крым.Реалии рассказал ректор университета Владимир Казарин.

«Это будут конференции разных факультетов, поскольку на каждом факультете у нас 100 лет назад работали знаменитые ученые абсолютные лидеры в своих областях знаний. Это будут студенческие конференции, обменные программы с нашими партнерскими ВУЗами. Это будет издание целого ряда томов «Ученых записок» в разных областях. Будут лекции, посвященные персонально ученым, о которых мы хотим рассказать нашим студентам, чтобы они гордились в каком ВУЗе они учатся», – рассказал о планах Казарин.

Ректор университета напомнил еще об одной важной дате для научного мира – век с момента создания Национальной академии наук Украины.

«Таврический университет был создан в 1918-м году и очень важно, что это событие связано с учреждением в Киеве Академии наук Украины, что было осуществлено Вернадским и его товарищами. Кстати, Вернадский станет первым президентом Академии наук Украины. После – он отправится на юг и станет создателем нашего университета. Вернадский собрал в Крыму блестящую плеяду ученых», – напомнил ректор ТНУ.

Кабинет министров Украины накануне утвердил проект распоряжения «О праздновании 100-летия основания Таврического национального университета имени В. И. Вернадского».

Таврический национальный университет (ТНУ) имени Вернадского переехал из аннексированного Крыма на материковую часть Украины в 2016 году. К началу учебного года на обучение с полуострова в ТНУ перевелись более 700 студентов. На базе университета создан один из 12 образовательных центров «Крым – Украина», где крымские абитуриенты могут получать украинское образование без сдачи Внешнего независимого оценивания (ВНО).