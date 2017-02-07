Верховная Рада Украины обратилась к международному сообществу за эскалации на Донбассе

Верховная Рада Украины обратилась к парламентариям иностранных государств и международных организаций относительно осуждения эскалации вооруженной агрессии России против Украины. Об этом собщает Радіо Свобода.

В обращении Верховная Рада призвала парламентариев иностранных государств и международные организации осудить Россию за нарушение режима прекращения огня, «преднамеренное разрушение Авдеевки и варварские нападения на объекты, необходимые для выживания гражданского населения».

Украинские депутаты также призвали иностранных коллег принять меры, направленные на предупреждение дальнейшей эскалации вооруженной агрессии России против Украины и ее прекращения.

За принятие этого постановления проголосовали 258 народных депутатов при минимально необходимых 226, хотя во время утреннего заседания Верховной Рады депутаты после двух неудачных попыток не смогли внести это постановление-обращение в повестку дня.

Обострение ситуации на Донбассе, в частности из-за боев в Авдеевке, наблюдалось с 29 января. Стороны конфликта обвинили друг друга в начале боев, сообщалось о погибших и раненых, как среди бойцов, так и среди гражданских.

В течение недели в Авдеевке не было электроснабжения. Были проблемы с водоснабжением – воду предоставляли по графику. Сейчас ситуация в Авдеевке несколько нормализовалась.

С апреля 2014 года на Донбассе продолжается вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке боевиков на Донбассе и требуют от нее выполнения Минских соглашений. Россия заявляет, что является лишь «гарантом» выполнения Минских договоренностей и отвергает обвинения в поддержке сепаратистов.