В суде по «делу Чийгоза» вещественные доказательства опровергают обвинение – Полозов

Во время судебного заседания по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза представили видеозаписи с митинга 26 февраля 2014 года, которые опровергают предъявленные арестованному обвинения. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал российский адвокат Николай Полозов.

По информации адвоката, «всего было исследовано четыре видеозаписи. Три из них – новостные выпуски телеканалов. Двух украинских и одного российского».

«На видеозаписи пятого канала изображены выступления Чубарова и Сенченко. Никаких признаков массовых беспорядков не обнаружено.

Во втором ролике присутствует изображение Ахтема Чийгоза. Однако он не совершает никаких действий, которые приписывает ему обвинение», – заявил Полозов.

Он также утверждает, что в сюжете был показан сессионный зал Верховного Совета АРК.

«В кадре видно несколько десятков человек: депутатов, журналистов, присутствует спикер Константинов. Этот кадр опровергает тезис засекреченного свидетеля «Петрова», который утверждал, что Чийгоз якобы собрал многочисленный митинг у здания Верховного Совета АРК, чтобы депутаты через толпу людей не могли попасть в здание», – написал Полозов.



По информации адвоката, в четвертом ролик показаны события, происходившие во внутреннем дворе в той части, где присутствовали «ополченцы», казаки и пророссийские митингующие.

«Когда провокаторов, «ополченцев» и казаков митингующие начали выдавливать за пределы внутреннего двора, «ополченцы» стали применять слезоточивый газ. Во время давки во внутреннем дворе никакой дымки замечено не было. На других видеозаписях было видно, что из маленьких баллончиков провокаторы периодически распыляли газ в проукраинских митингующих, прячась потом за спинами «ополченцев». Но вот массового применения газа, о котором говорили некоторые потерпевшие и свидетели обвинения, видеозаписи не подтвердили», – отметил Николай Полозов.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.