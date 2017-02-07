Парк «Патриот» в Севастополе может появиться после выборов – журналист

Парк «Патриот» в Севастополе может появиться после проведения выборов на должность губернатора города. Такое мнение 7 февраля в вечернем эфире Радио Крым.Реалии высказал севастопольский журналист Андрей Васильев.

«Мы сейчас видим два конкурирующих проекта, один из которых лоббирует Алексей Чалый (экс-спикер местного Законодательного собрания – КР), который предполагается полностью как коммерческий проект. Второй проект лоббировался «Ночными волками», который планировался как частно-государственное партнерство, но тоже с коммерческим интересом», – сказал Васильев.

По словам севастопольского журналиста, на данный момент подконтрольный Кремлю губернатор города Дмитрий Овсянников встал на сторону «чаловского» коммерческого проекта из-за своих интересов.

«Сейчас Овсянников занимает молчаливую позицию поддержки Алексея Чалого, потому что он собирается идти на выборы российского губернатора в сентябре 2017 года и понимает, что без поддержки Чалого ему будет очень тяжело одержать победу...Чалый сейчас является фактически монополистом СМИ. После «крымской весны» ему удалось создать свою локальную медиаимперию, большинство медиапотоков он контролирует и в состоянии влиять на население», – уверен Васильев.

По мнению журналиста, Дмитрий Овсянников имеет все шансы выиграть грядущие выборы, после чего борьба за севастопольскую землю продолжится.

«Он уже не так будет зависим от Алексея Чалого, у него появится больше маневров для работы, возможностей для торгов. Участок земли в Севастополе представляет большой интерес, свободных практически не осталось. Поэтому борьба за него в высших московских сферах продолжится», – подчеркнул Васильев.

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Министерство обороны России отказалось от планов по строительству военно-патриотического парка «Патриот» возле горы Гасфорта близ Севастополя. Об этом 1 февраля заявил глава подконтрольного Кремлю правительства Севастополя Дмитрий Овсянников.

Официальный представитель российского минобороны Игорь Конашенков 4 февраля заявил, что военное ведомство не позволит «втянуть себя в дрязги» и не намерено участвовать в скандале, который возник вокруг земли у горы Гасфорта.

После этого лидер байк-клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов по прозвищу «Хирург», заявил, что не верит в отказ Минобороны от проекта. Ноответственность за его провал он возложил лично на российского депутата Законодательного собрания Севастополя Алексея Чалого. Залдостанов уверяет, что севастопольцы единодушно выступают за создание парка у горы Гасфорта.

27 января на общественных слушаниях против размещения парка «Патриот» выступили жители Балаклавы и местных сел, представители Общероссийского народного фронта, экологи. Тогда же активисты предложили перенести парк и расположить его на многочисленных заброшенных береговых батареях города.

Борьба за землю у горы началась сразу после аннексии Крыма, когда российский байк-клуб «Ночные волки» занял законную территорию Балаклавского рудоуправления. Через год экс-губернатор Севастополя Сергей Меняйло за символическую арендную плату официально выделил территорию «Ночным волкам».

Тогда же группа российских депутатов города ветировала решение правительства. После чего представители лидера клуба «Ночные волки» Залдостанова вымогали под Заксобранием города дуэли с экс-спикером депкорпуса Севастополя Алексеем Чалым.

Осенью 2016 года российские власти города предложили передать эту землю Минобороны России, чтобы совместно открыть филиал парка «Патриот», под Москвой.