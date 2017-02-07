Печь для ялтинского крематория изготовят в Китае – инвестор

Оборудование для ялтинского крематория: печь и систему очистки продуктов горения изготовят в Китае. Об этом 7 февраля рассказал генеральный директор «Национальной мемориальной компании» –инвестора строительства крематория в Ялте – Михаил Ремез, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Единственный в России крематорий, отвечающий европейским экологическим нормам по выбросам – немецкий и установлен в Волгограде. Его стоимость без установки и обслуживания – один миллион евро. Остальные крематории в России чешского производства с системой одной камеры сгорания, что весьма не экологично. Наша китайская печь с дополнительной системой очистки превосходит по параметрам чистоты немецкую и стоит 350 тысяч евро», – заявил Михаил Ремез.

По его словам, «в Китае проблемой захоронений занимаются уже много лет и у них накоплен богатый опыт в этом направлении деятельности».

«На территории Китая насчитывается 177 работающих кремационных комплексов. Китайские специалисты для производства собственных печей собрали передовой опыт и технологии Европы и США и превзошли их по экологичности при более низкой цене», – добавил Ремез.

Он утверждает, что строительство крематория в Ялте предполагается закончить в 2017 году.