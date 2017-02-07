Журналист: Кремль в Севастополе делит землю

В аннексированном Россией Севастополе происходит большой конфликт двух прокремлевских групп власти, которые делят между собой сферы влияния. Такое мнение 7 февраля в вечернем эфире Радио Крым.Реалии высказал севастопольский журналист Андрей Васильев.

Кроме того Васильев заявил, что в Севастополе идет «дележ ресурсов» между двумя группами российских властей.

«По большому счету мы видим сейчас в Севастополе борьбу двух крупных структур, где Александр Залдостанов (лидер российского байк-клуба «Ночные волки» – КР), и Алексей Чалый (экс-спикер местного Законодательного собрания – КР), лишь некоторые публичные лица. Условно говоря, мы видим группу военных, которые ориентируются на министра обороны России Сергея Шойгу и группу технократов, которых представляют Чалый и Овсянников, которые связаны с такими компаниями, как «Ростех», – резюмировал Васильев.

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Министерство обороны России отказалось от планов по строительству военно-патриотического парка «Патриот» возле горы Гасфорта близ Севастополя. Об этом 1 февраля заявил глава подконтрольного Кремлю правительства Севастополя Дмитрий Овсянников.

Официальный представитель российского минобороны Игорь Конашенков 4 февраля заявил, что военное ведомство не позволит «втянуть себя в дрязги» и не намерено участвовать в скандале, который возник вокруг земли у горы Гасфорта.

После этого лидер байк-клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов по прозвищу «Хирург», заявил, что не верит в отказ Минобороны от проекта. Ноответственность за его провал он возложил лично на российского депутата Законодательного собрания Севастополя Алексея Чалого. Залдостанов уверяет, что севастопольцы единодушно выступают за создание паркау горы Гасфорта.

27 января на общественных слушаниях против размещения парка «Патриот» выступили жители Балаклавы и местных сел, представители Общероссийского народного фронта, экологи. Тогда же активисты предложили перенести парк и расположить его на многочисленных заброшенных береговых батареях города.

Борьба за землю у горы началась сразу после аннексии Крыма, когда российский байк-клуб «Ночные волки» занял законную территорию Балаклавского рудоуправления. Через год экс-губернатор Севастополя Сергей Меняйло за символическую арендную плату официально выделил территорию «Ночным волкам».

Тогда же группа российских депутатов города ветировала решение правительства. После чего представители лидера клуба «Ночные волки» Залдостанова вымогали под Заксобранием города дуэли с экс-спикером депкорпуса Севастополя Алексеем Чалым.

Осенью 2016 года российские власти города предложили передать эту землю Минобороны России, чтобы совместно открыть филиал парка «Патриот», под Москвой.