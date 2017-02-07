Последствия ДТП в Евпатории с возгоранием автомобилей ликвидировано – МЧС

В Евпатории сообщили о ликвидации последствий ДТП, в результате которого загорелись два автомобиля. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе российкого МЧС по Крыму.

В ведомстве отмечают, что «в службу спасения поступило сообщение о том, что на развилке при въезде в Евпаторию произошло ДТП с участием двух авто: «ГАЗ-66» и «МАН-ЛЕ 8180», в результате которого оба транспортных средства загорелись».

«Водители и пассажиры обоих автомобилей успели покинуть транспорт, в медицинской помощи не нуждались. Крымские огнеборцы оперативно проложили рукавную линию и пожар, площадь которого составила 20 кв.м, был полностью ликвидирован», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что на время проведения работ автомобильное движение по трассе «Евпатория – Симферополь» было временно приостановлено сотрудниками российской дорожной инспекции по Крыму.