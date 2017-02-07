В России оппозиционного активиста Гальперина отпустили после допроса в ФСБ

Задержанного утром 7 февраля сотрудниками ФСБ России оппозиционного активиста Марка Гальперина после допроса отпустили на свободу. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Он имеет статус свидетеля, заявила адвокат активсита Ксения Костромина.

С активиста взяли подписку о неразглашении. В каком именно деле Гальперин является свидетелем – пока непонятно. Информация о том, что против него возбудили уголовное дело за «экстремистские призывы», пока не подтвердилась.

Гальперина задержали утром 7 февраля сотрудники ФСБ России. У него и у ряда других активистов прошли обыски.

Возле здания ФСБ России 7 февраля состоялись одиночные пикеты в поддержку Гальперина. В пикетах приняли участие пять человек, в том числе лидер московской партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Пикетчики требовали освобождения оппозиционера. Полиция не вмешивалась.