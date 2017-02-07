Украина просит страны-партнеры направить в Крым мониторинговую миссию ЮНЕСКО

В Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО призывали страны-партнеры отправить мониторинговую миссию на территорию аннексированного Россией Крыма. Об этом говорится в обращении Нацкомиссии Украины, которое было единогласно принято на XXI заседании 7 февраля 2017 года, сообщили в украинском МИДе.

«В условиях незаконной оккупации Россией Автономной Республики Крым и Севастополя и продолжающейся российской агрессии против Украины одним из основных приоритетов Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО является мониторинг ситуации в оккупированном Крыму и отдельных регионах Донецкой и Луганской областей, которые временно находятся вне зоны контроля Украины с точки зрения соблюдения прав человека, в частности права на язык и культуру, а также сохранения украинского исторического и культурного наследия », – отметили в украинском МИДе.

Участники заседания положительно отметили шесть решений «Мониторинга ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)», которые были приняты Исполнительным советом ЮНЕСКО за последние годы, направленные на практическую реализацию положений устава ЮНЕСКО по обеспечению образования для всех, защиты культурного, исторического и природного наследия, а также свободного обмена идеями.

Накануне посол по особым поручениям, заместитель председателя национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Сергей Рева сообщил, что украинская сторона на будущей сессии ЮНЕСКО, которая пройдет в Кракове, намерена настаивать на отправке мониторинговой миссии организации в аннексированный Крым.

По его словам, мониторинговая миссия должна исследовать состояние «Херсонеса Таврического» и других объектов культурного наследия, которые внесены в предварительный список организации. К ним относятся Бахчисарайский дворец и Судакская крепость.