Севастопольский чиновник получил шесть лет тюрьмы за взятку при ремонте дороги – Следком

Севастопольского чиновника приговорили к шести годам колонии якобы за взятку при ремонте Фиолентовского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе российского управления Следкома по Севастополю.

В ведомстве отмечают, что в ноябре 2015 года между строительной фирмой и подконтрольным Кремлю управлением по эксплуатации объектов городского хозяйства Севастополя был заключен договор на проведение работ по капитальному строительству автодороги на Фиолентовском шоссе.

«После того, как на счет фирмы поступил аванс, заместитель директора управления потребовал через ведущего специалиста от предпринимателя часть денежных средств как залог его дальнейшей работы. В случае отказа руководителю фирмы угрожал необоснованными проверками и воспрепятствованием деятельности предприятия. 26 марта 2016 года предприниматель передал через ведущего специалиста требуемую с него взятку в размере 200 тысяч рублей, после чего оба злоумышленника были задержаны», – отметилии в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что «приговором суда бывший чиновник признан виновным в инкриминируемом преступлении. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере десятикратной суммы взятки».

Также в дальнейшем он лишен права занимать определенные должности сроком на три года.