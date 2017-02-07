Обозревателя Крым.Реалии выбрали сопредседателем Украинско-польского форума

Председателем украинской части Украинско-польского форума партнерства стал украинский журналист, обозреватель Крым.Реалии Виталий Портников. Об этом сообщили в пресс-службе украинского МИДа.

«7 февраля в МИД Украины состоялась рабочая встреча украинской части Украинско-польского форума партнерства под эгидой министра иностранных дел Украины Павел Климкин. Во время встречи были обсуждены ключевые направления украинского-польского взаимодействия на общественном уровне, прежде всего в контексте активизации работы Украинско-польского форума партнерства», – говорится в сообщении МИДа.

«Председателем украинской части Форума партнерства стал известный украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников. Также был утвержден обновленный состав украинской части этой общественной платформы», – добавили в украинском ведомстве.

Украинско-польский форум партнерства был создан 25 февраля 2011 года в Варшаве. Он работает под патронатом руководителей МИД Украины и Польши.

Виталий Портников – политический обозреватель, журналист и ведущий радиопрограмм Крым.Реалии. Лауреат премии Национального Союза журналистов Украины «Золотое перо» и лауреат в категории «Журналист года» в ежегодном конкурсе «Человек года». Постоянный автор аналитических статей на политическую и историческую тематику. С начала 90-х прошлого века сотрудничает с украинским бюро Радіо Свобода.