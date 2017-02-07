В результате ДТП в Керчи опрокинулся прицеп с зерном кукурузы

В Керчи на улице Годыны произошло ДТП грузового автомобиля КАМАЗ с прицепом, в результате которого прицеп перевернулся и весь груз высыпался на дорогу и обочину. Об этом 7 февраля сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Во время движения по улице Годыны автомобиль потерял скорость, после чего покатился назад. Прицеп принял на себя удар КАМАЗа и перекинулся. В результате опрокидывания прицепа, на дорогу и обочину высыпался груз в виде зерна кукурузы.

Крымские правоохранительные органы эту информацию пока не комментируют.

В ГИБДД Крыма отмечают рост количества ДТП и нарушения правил дорожного движения на полуострове. По состоянию на конец 2016 года в Крыму произошло 1 895 ДТП, в которых погибли 341 человек и еще 2 514 были травмированы. При этом с 3 по 14 декабря на дорогах полуострова погибли еще пять человек и 48 получили травмы.