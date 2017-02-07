В Ялте решили бороться с коррупцией денежными премиями

В Ялте планируют финансово поощрять людей, сообщивших о факте коррупционного правонарушения. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации Ялты.

«Если гражданин сообщил о факте коррупционного нарушения и в отношении виновного вступило в законную силу постановление о наложении административного штрафа или обвинительный приговор, то за бдительность полагается единовременное денежное вознаграждение», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в зависимости от тяжести коррупционного правонарушения, человек, который сообщил о преступлении, может получить выплату в размере от 15 до 100 тысяч рублей.

В пресс-службе утвержают, что финансирование поощрения будет производиться за счет средств городского бюджета Ялты а решение о поощрении принимается в форме распоряжения главы администрации.