Радио Крым.Реалии: Страховая медицина по-крымски

В утреннем эфире Радио Крым.Реалии говорят о медицинском страховании в Крыму.Согласно статистике в 2016 году на полуострове было выдано порядка 1,5 миллиона полисов обязательного медицинского страхования. Как выяснилось на практике, система российского медстрахования в Крыму не работает. В больницах скапливаются огромные очереди, врачей в медучреждениях не хватает. Почему система ОМС не заработала в Крыму? Как действует система медстрахования в соседней России и стал ли крымский опыт ее кривым отражением?

На эти вопросы нам ответят крымчане из разных уголков полуострова, а также кандидат медицинских наук, российский врач-невролог Семен Гальперин. Ведущий – Сергей Мокрушин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.