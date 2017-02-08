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Новости

США не планируют расширять список визовых ограничений

Джон Келли

Джон Келли

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Министр внутренних дел США Джон Келли заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность добавить другие страны в список семи преимущественно мусульманских стран, гражданам которых временно запретили въезд в США. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Во время выступления на слушаниях в Конгрессе 7 февраля Келли заявил: ограничения на въезд касаются не мусульман.

«Это пауза, которую сейчас мы улаживаем», – отметил Джон Келли. (Несколько представителей Демократической партии в Палате представителей использовали термин «запрет мусульманам», задавая вопросы Келли).

Джон Келли отметил, что хотел бы отложить введение указа, чтобы успеть обсудить его с конгрессменами. Но добавил, что важным был бы фактор неожиданности, чтобы потенциально опасные для США иностранцы не смогли подготовиться к ужесточению правил въезда.

7 февраля федеральный апелляционный суд США должен вынести решение о том, будет ли возобновлено действие указа президента США Дональда Трампа после того, как федеральный судья в Сиэтле заблокировал его, сославшись на несоответствие конституции.

Вечером 3 февраля судья федерального суда в Сиэтле Джеймс Робарт приостановил действие положений президентского указа Дональда Трампа, который предусматривает 90-дневный запрет на въезд в США гражданам семи стран, бессрочном прекращении допуска в страну сирийских беженцев и 120-дневный запрет на принятие беженцев из остальных стран мира.

Судебное распоряжение действует в масштабах всей страны.

Президент США настаивает на том, что запрет на въезд в США граждан семи преимущественно мусульманских стран и беженцев необходим для защиты от терроризма.

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