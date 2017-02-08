Курбединов: мой арест – это препятствование адвокатской деятельности

Крымский адвокат Эмиль Курбединов, которого арестовали на 10 суток по административному делу, считает, что настоящая причина ареста – препятствование его адвокатской деятельности. Об этом Курбединов заявил в интервью внештатному журналисту Радио Свобода Антону Наумлюку после освобождения из изолятора временного содержания.

«Мне не дали быть с Сейраном Салиевым – с ним за время моего ареста провели несколько судебных заседаний по продлению меры пресечения. У нас в офисе изъяли всю технику, в том числе мою технику, носители информации с документами, содержащими адвокатскую тайну. Все это не предназначено для государства – например, заявления, бумаги, которые я должен был представлять в суде. Сам этот арест уникален в юридическом смысле – даже для российской практики», – заявил Курбединов.

Он утверждает, что при обыске российские следователи «как минимум просмотрели его адвокатские досье, в том числе по политическим делам, что является нарушением любых законов».

«В любом случае мы продолжим борьбу и пересмотрим защиту наших клиентов уже с учетом того, что должно быть известно следователям», – подытожил Курбединов.

В воскресенье, 5 февраля крымский адвокат Эмиль Курбединов вышел из изолятора временного содержания в Симферополе после десятидневного ареста. Он сообщил о своем намерении продолжать адвокатскую работу в Крыму.

Адвокат Эмиль Курбединов был задержан в Бахчисарае 26 января, когда ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестовал на 10 суток. Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил в социальной сети перепост информации про митинг «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе.

Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Он сам и его коллеги расценивают арест, как грубое препятствование его адвокатской деятельности.