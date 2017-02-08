Командующий войсками Южного военного округа России намерен посетить Крым

Командующий войсками Южного военного округа России генерал-полковник Александр Дворников отправился в рабочую поездку в соединения и воинские части Черноморского флота, дислоцированные в аннексированном Крыму, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе округа.

«В ходе инспекционной поездки командующий войсками округа посетит ряд флотских объектов, проведет рабочее совещание с руководителями судоремонтных предприятий региона по организации оперативного восстановления технической готовности кораблей после выполнения задач в море», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Дворников ознакомится с ходом строительства нового военного городка для личного состава отряда противоподводно-диверсионных сил и средств главной базы флота, а также проинспектирует отдельную бригаду морской пехоты Черноморского флота и организацию боевой подготовки на полигонах.

«Особое внимание в ходе работы командующий войсками ЮВО уделит вопросам поддержания необходимого уровня боеготовности сил межвидовой группировки в Крыму, готовности кораблей и судов к выполнению задач в ближней и дальней морских зонах», – отметили в сообщении.

28 июля 2016 года президент России Владимир Путин присоединил к Южному федеральному округу аннексированный Крым, лишив его статуса Крымского федерального округа.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».