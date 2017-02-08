В группировке «ДНР» сообщают о смерти одного из главарей по прозвищу «Гиви»

В группировке «ДНР» заявили о смерти одного из известных главарей – Михаила Толстых по прозвищу «Гиви».

Российские и сепаратистские сайты утверждают, что боевик «погиб в результате теракта» около шести часов утра 8 февраля.

В так называемом «оперативном командовании ДНР» назвали инцидент «продолжением террористической войны, начатой киевской хунтой против Донбасса».

Других подробностей эти сообщения пока не содержат.

«Гиви» – уже второй погибший за неделю известный боевик. 4 февраля в Луганске был взорван автомобиль, в котором находился один из главарей группировки «ЛНР», «начальник управления народной милиции» Олег Анащенко.

Луганские сепаратисты также назвали взрыв «терактом» и обвинили в причастности к нему украинскую сторону.

Михаил Толстых «Гиви» родился 19 июля 1980 года в Иловойске Донецкой области. Возглавлял вооруженное формирование «Сомали», которое воюет в составе группировки «ДНР».