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Замминистра информполитики Украины сообщает о создании крымскотатарской социальной сети

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар

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Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар сообщила о создании крымскотатарской социальной сети.

«Рада, что теперь у крымских татар появилась своя социальная сеть. Ее задача – создать платформу для общения, обмена и реагирования, особенно важную в условия роста дистанции между материком и Крымом», – написала Джеппар на своей странице в Facebook.

На сайте Qirim.Online указано, что ресурс объединил в себе социальную сеть, новостной сайт и площадку для блогов.

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