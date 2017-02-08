В Ялте планируют провести Масленичные гуляния с 25 по 26 февраля. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения подконтрольной Кремлю администрации города.

«Гостей ждет увлекательное театрализованное представление: проводы зимы сжиганием чучела, сладкие блины, горячий чай, детская игровая программа с любимыми героями мультфильмов», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что празднование запланировано на 12:00 25 февраля в Пионерском парке и на 14:00 26 февраля в сквере Данилевского.