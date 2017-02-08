Федеральная антимонопольная служба России намерена проверить крымские порты

Подконтрольное Кремлю управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России в Крыму совместно с ФАС России начало проверку ГУП «Крымские морские порты» и ГУП «Севастопольский морской порт». Об этом сообщает пресс-служба Крымского УФАС.

«Целью является проверка финансово-экономической деятельности организаций в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности регулируемых видов деятельности за 2015, 2016 годы», – говорится в сообщении.

Одновременно российское УФАС Крыма направило предупреждение в адрес министерства транспорта полуострова и министерства имущественных и земельных отношений о «прекращении бездействия», которое выразилось в «отсутствии контроля за распоряжением имуществом, находящимся в собственности Крыма и ведущего к нарушению антимонопольного законодательства».

В ведомстве напомнили, что ранее российское УФАС Крыма выявило факт передачи ГУП «Крымские морские порты» имущества в аренду ООО «Морская дирекция» без проведения конкурса на право заключения договора аренды. Переход права пользования имуществом был осуществлен в рамках договора оказания услуг по стоянке и формированию партий транспортных средств.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».