Российские власти считают интернет театром военных действий – правозащитники

Российские суды все чаще наказывают интернет-пользователей, приговаривая суровые тюремные сроки за выражение политических взглядов. Об этом в опубликованном 7 февраля докладе заявила правозащитная группа «Агора».

«Российская власть стала видеть интернет – как театр военных действий, как внутри, так и за пределами страны, а наименьшая критика рассматривается как вооруженное нападение», – указывают аналитики.

В докладе подробно проанализированы отдельные случаи уголовного преследования, возбужденные против российских граждан, в частности, дело журналиста и блогера Алексея Кунгурова в городе Тюмень. Кунгурова приговорили к двум годам лишения свободы за критику на сайте LiveJournal бомбардировок России в Сирии.

Инженер-электрик из центрального российского города Твери Андрей Бубеев был приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы в колонии в мае прошлого года. Он был признан виновным в поддержке экстремистской деятельности и за посягательство на территориальную целостности России после того, как сделал перепост проукраинской статьи и картинку с тюбиком зубной пасты с надписью «выжимать Россию из себя».

По данным группы «Агора», в 2016 году в России было возбуждено семь уголовных дел из-за выражения взглядов в интернете, четыре таких дела закончились лишением свободы.