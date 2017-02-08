В Крыму сообщают о смерти активиста Крымскотатарского молодежного центра Ленура Усеинова

В Крыму сообщают о смерти активиста Крымскотатарского молодежного центра, члена регионального меджлиса села Тургеневка Бахчисарайского района Ленура Усеинова. Об этом в Фейсбуке 8 февраля написал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

По его словам, Усеинов умер в реанимации, после длительного пребывания в коме.

«Через несколько дней ему должно было исполниться 42 года. Мы вместе выросли. Он был всегда жизнерадостным, веселым, порядочным и активным человеком», – говорится в сообщении.

По словам члена Меджлиса крымскотатарского народа, дженазе (похороны) Ленура Усеинова пройдут 8 февраля в селе Тургеневка Бахчисарайского района Крыма.