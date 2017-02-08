Около 30 населенных пунктов Крыма остались без света – «Крымэнерго»

Около 30 населенных пунктов Крыма остались без электричества из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба «Крымэнерго».

«В ночь с 7 на 8 февраля в результате ухудшения погодных условий (порывистый ветер до 25 м/с, мороз, гололедообразование, на 8-9 февраля объявлено штормовое предупреждение) было нарушено электроснабжение в 27 населенных пунктах Крыма, из них в 8 – частично (в основном это Раздольненский, Первомайский и Сакский районы)», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что энергетики «оперативно восстанавливают электроснабжение обесточенных потребителей».

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, наблюдаются проблемы с электроснабжением. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.