В Крыму проходит очередное судебное заседание по «делу Чийгоза»

В Верховном суде Крыма 8 февраля проходит очередное заседание по делу заместителя главы Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза. Об этом сообщил в Фейсбуке глава ЦИК Курултая Заир Смедляев.

6 февраля подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма вынес решение оставить заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу меру пресечения без изменений, и оставил его под стражей до 8 апреля.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.